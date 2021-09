Nintendo : les jeux des Game Boy et Game Boy Color bientôt téléchargeables sur la Switch ?

Les jeux de la Game Boy et et de la Game Boy Color bientôt jouables sur la Nintendo Switch ? La rumeur est récurrente, mais cette fois semble être la bonne. Si l’on en croit le podcast Nate the Hate (corroboré depuis par Nintendo Life et le site Eurogamer), le catalogue de la Game boy rejoindrait la centaine de titres de la NES et de la SNES dans le service Switch Online (4 euros mensuel).

Si la rumeur n’a jamais semble aussi crédible, rien n’a filtré concernant la liste des jeux qui seront disponibles ou la date de mise à dispo de ces titres. Au vu du succès des remakes (comme l’excellent Link’s Awakening) et du rétrogaming en général, l’arrivée de ces très vieux jeux ne serait pas vraiment une surprise, d’autant que Nintendo n’a sans doute pas oublié l’énorme succès de sa Game Boy.

La firme de Kyoto serait aussi bien avisée de se pencher sur le catalogue de la Game Advance, à qui l’on doit quelques unes des plus belles perles du JV (Metroid Fusion, Fire Emblem, Golden Sun, etc.). Eurogamer croit ainsi savoir que Nintendo serait ouvert au rétrogaming bien delà de la Game Boy et de la Game Boy Color.