La fusée Alpha de Firefly explose lors de sa phase de décollage

Pour la startup spatiale Firefly, ce jeudi 2 septembre était le jour du tout premier vol de sa fusée Alpha. Malheureusement pour la jeune pousse aux dents longues, la fusée a explosé en plein vol quelques secondes seulement après le décollage. Dimanche 5 septembre, Firefly a publié le comte rendu de cet incident, et il y a tout de même quelques motifs de satisfaction.



Ainsi apprend t-on que la première phase du décollage, soit la poussée des 4 moteurs Reaver, s’est déroulée sans encombres. Ce n’est qu’au bout d’une quinzaine de secondes que l’un des moteurs cessera brutalement de fonctionner (à 0:57 secondes sur le vidéo). Malgré ce premier accroc, la fusée continuera son ascension pendant 3 minutes, jusqu’au point Max Q. Ce point correspond au moment précis où la fusée encaisse les plus fortes contraintes aérodynamiques possibles. Sans son 4ème moteur, Alpha ne résistera pas à ces contraintes, au point de modifier sa trajectoire.

Firefly conducted the first flight test of our Alpha vehicle on Sept 2, 2021. Although the vehicle didn’t make orbit, the day marked a major advancement for our team. We demonstrated we “arrived” as a company capable of building and launching rockets. https://t.co/3KqPNKHw8p 1/

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 5, 2021