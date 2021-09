Moonfall : Roland Emmerich fait tomber la Lune sur la Terre (trailer)

Roland Emmerich, grand spécialiste du film catastrophe aux scénarios très peu crédibles (Independance Day, Godzilla, 2012, Le Jour d’Après), revient cette fois avec un synopsis encore plus barré : la Terre est en péril… car la Lune lui tombe littéralement dessus ! Dans ce contexte de fin du monde, trois astronautes de la NASA (interprétés par Halle Berry, Patrick Wilson et John Bradley) vont tenter de sauver le monde, ou plutôt ce qu’il en reste. Le trailer dévoile un film aux effets spéciaux dantesques, avec des montagnes et des villes qui s’effondrent comme des châteaux de carte.



Etrangement, les films catastrophes d’Emmerich sont tellement « too much » qu’ils en deviennent divertissants et perdent finalement tout aspect anxiogène (alors que la destruction de l’humanité devrait à priori générer quelques angoisses existentielles). C’est bien parti pour être une nouvelle fois le cas avec ce Moonfall en roue libre. Le film sera visible en salles le 4 février 2022.