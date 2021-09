iiiF150 : le smartphone anti-chocs doté d’un capteur à vision nocturne est disponible

Les mobiles durcis et conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes sont rarement des foudres de guerre en terme de spécifications. Mais pas le iiiF150. Ce smartphone anti-chocs au look « octogonal » ne se contente pas de pouvoir braver une tempête de sable sans broncher : le iii150 est en effet le premier smartphone de sa catégorie équipé d’un capteur à vision nocturne (voir photos ci-dessous) ! Cette caractéristique inédite se rajoute ici à une longue liste de spécifications rarement vues sur un mobile, des specs qui risquent fort de faire de l’œil aux baroudeurs et aventuriers de tous poils.

Ainsi, le iiiF150 est équipé d’un processeur Mediatek G95 (compatibke 4G) épaulé par 8 Go de RAM (+stockage 128 Go) et d’un écran 6,78 pouces à la définition FHD+ et au taux de rafraichissement de dalle de 90HZ. Pas mal me direz-vous, mais l’essentiel est ailleurs : la dalle du iiiF150 est en effet recouverte d’une couche de verre Gorilla Glass de 1,1mm d’épaisseur. Cette armure de verre peut même résister à la projection d’une bille en acier ! Quant au capteur d’empreintes, il est situé sur la tranche.

La coque durcie du iiiF150 et son écran Gorilla Glass de 1mm ne sont pas les seuls arguments techniques qui font de ce mobile un appareil increvable. Certes, le iiiF150 résiste sans surprise à une chute sur sol dur d’une hauteur d’1m50, mais l’appareil survit aussi à une immersion prolongée de huit heures à 1,5 mètre de profondeur ou de 4 heures à 3 mètres de fond (!!!). Ces durées d’immersion sont 4 fois supérieures (à minima) que celles affichées par les smartphones waterproof concurrents.

Increvable, le iiiF150 l’est aussi en terme d’autonomie. Le smartphone est équipé en standard d’une énorme batterie de 8500 mAh (du jamais vu) avec recharge rapide en 18W, ce qui lui permet de tenir en usage constant pendant 3 jours d’affilée.

Mais le gros atout de ce modèle qui n’en manque pas (d’atouts), c’est son bloc photo doté du premier capteur mobile à vision nocturne. Ce capteur peut ainsi capturer des clichés en 20 megapixels dans le noir le plus total (et avec une visibilité jusqu’à 20 mètres). Au delà de sa capacité de vision nocturne, ce capteur fonctionne de façon classique et dispose même d’un l’autofocus. Ce capteur inédit est accompagné d’un capteur principal de 64 Megapixels qui semble donner des résultats plus que convenables (voir photos ci-dessus).

Le iiiF150 aligne donc les « premières » et aucun autre mobile de sa catégorie (durci) n’accumule autant de caractéristiques hors normes : Gorilla Glass 1,1 mm, coque durcie, waterproof jusqu’à 3 mètres, capteur à vision nocturne, batterie 8500 mAh, la liste est longue…

Le iiiF150 est disponible à la vente dès aujourd’hui en 3 coloris au prix de 233€ (livraison gratuite).