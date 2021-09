Goliath : un film VR pour l’Oculus Quest avec la voix de Tilda Swinton (trailer)

Les films réalisés pour la VR sont encore une rareté. Goliath tentera le grand saut sur Oculus Quest, avec comme atout surprise une narration assurée par l’actrice Tilda Swinton (Broken Flowers, Okja, Moonrise Kingdom). Preuve aussi sans doute que le film VR gagne en respectabilité, Goliath sera présenté au Festival international du film de Venise le 1er septembre prochain.

Le scénario de Goliath est dans l’air du temps : un jeune homme se réfugie dans les jeux vidéo multijoueurs après plusieurs années passées en institutions psy. Et forcément, le monde réel et le monde du jeu auront tendance à se mêler l’un à l’autre, le film glissant alors dans la parabole sur certaines maladies psychologiques comme la schizophrénie. On notera que le jeu proposera bien des petites interactions, mais ces dernières ne modifieront jamais le cours de l’histoire.

Cette production Floreal Films – avec le partenariat du British Film Institute – sera disponible dans l’Oculus Store le 9 septembre prochain.