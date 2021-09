Spotify lance Blend : créez une playlist avec vos amis pour fusionner vos goûts

Spotify propose désormais Blend à tous ses utilisateurs dans le monde entier. Il y a eu une phase de test depuis quelques mois. Désormais, tout le monde peut en profiter.

Avec Blend, Spotify permet à des amis de tester leur compatibilité musicale et de fusionner leurs goûts dans une même playlist personnalisée. Voici les éléments principaux mis en avant :

Deux utilisateurs de Spotify qui créent un Blend obtiendront un score de compatibilité montrant à quel point leurs préférences d’écoute sont similaires ou uniques.

Ils pourront également voir la chanson spécifique qu’ils ont en commun.

Les data stories (scores de compatibilité et chanson en commun) seront partageables sur les différents réseaux sociaux. Elles apparaîtront automatiquement une fois la playlist créée, et les utilisateurs pourront également y accéder à nouveau à tout moment dans leur playlist.

Le nouveau design des images permet aux utilisateurs d’identifier facilement chacune de leurs playlists créées.

Les utilisateurs Premium pourront voir de quelle manière chacun des deux a contribué avec ses préférences d’écoute à l’intégration d’une chanson dans la playlist.

Comment tester Blend sur Spotify ? Rendez-vous dans la section « Conçu spécialement pour vous » et invitez un ami à rejoindre votre playlist Blend via un message. Une fois l’invitation acceptée par votre ami, Spotify générera une image et une playlist spécialement conçue pour vous deux, avec des chansons combinant vos préférences d’écoute et vos goûts.