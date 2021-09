Dead Space : premier aperçu du remake (et c’est beau)

Motive Studio nous en a enfin montré un peu plus du remake de Dead Space, le survival horror culte. Le producteur Philippe Ducharme et le directeur créatif Roman Campos-Oriola ont ainsi commenté quelques unes des améliorations de cette nouvelle version. Les effets de particule, de fumée et de lumière sont désormais résolument new gen, le ray tracing est de la partie, les coursives de l’USG Shimura n’ont jamais été aussi bien modélisées et surtout, le studio a encore amélioré le système de dégâts localisés lors des combats avec les nécromorphes, système qui était déjà l’un des gros points forts du jeu original.

On apprend en outre que le héros sera doublé (en version US) par l’acteur qui assurait déjà le doublage sur le titre d’origine. Bref, cela s’annonce vraiment bien, mais il faudra attendre sans doute un bon moment avant d’avoir droit à une simple date de sortie. Cela tombe bien, nous sommes patients…