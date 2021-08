Amazon préparerait un service live-audio dédié aux concerts et évènements musicaux

Après la distribution en ligne, le streaming video/musical et plus récemment les jeux, Amazon pourrait se lancer sur le marché florissant des services live-audio. Axios croit ainsi savoir de bonne source que la division Amazon Music du géant américain plancherait actuellement sur un service live audio entièrement dédié aux concerts et autres évènements musicaux.

Ce nouveau service pourrait prendre la forme d’un podcast ou d’une radio en ligne, mais on parie plus de notre côté sur une extension d’Amazon Music, voire une nouvelle app. L’arrivée d’Amazon sur le secteur du live audio serait in fine tout sauf une surprise. La firme américaine a récemment intégré les streams Twitch à son app Music et l’acquisition de Wondery l’an dernier (un service d’abonnement de podcast) semble aussi aller dans cette direction. La concurrence est certes déjà affutée (Spotify, Facebook), mais Amazon a largement les moyens de ses objectifs.