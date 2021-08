Bose officialise le QuietComfort 45 (QC45) : meilleur ANC et 24 heures d’autonomie

Bose a présenté le QuietComfort 45 (QC45 pour les intimes), son nouveau casque audio de qualité. Il succède au QuietComfort 35 II qui a vu le jour en 2017 et reprend d’ailleurs le design général.

Bose explique que le casque QuietComfort 45 ne comporte que deux réglages, tous deux alimentés par un nouveau système actif d’annulation du bruit et une nouvelle puce numérique exclusive. Le mode Aware vient amplifier le son de l’environnement qui vous entoure. À l’inverse, le mode Quiet s’appuie sur les micros à l’intérieur et à l’extérieur des oreillettes et sur la puce numérique pour détecter, mesurer et répondre à un plus grand nombre de sons indésirables dans les fréquences moyennes. Cela correspond aux fréquences que l’on trouve généralement dans les métros, les bureaux et les cafés.

Niveau design, le nouveau casque s’inspire beaucoup de son prédécesseur. Le principal changement est la présence d’un port USB-C qui remplace ainsi le port Micro-USB. On retrouve toujours des boutons physiques pour accéder aux différentes fonctionnalités, comme la lecture audio, lancer l’assistant vocal ou basculer entre les modes Aware et Quiet.

Bose ajoute que vous pouvez obtenir jusqu’à 24 heures d’écoute avec une charge complète. La charge rapide ajoute pour sa part trois heures d’autonomie, et ce en seulement 15 minutes. Le produit pèse 238 grammes.

Le QuietComfort 45 de Bose est disponible dès maintenant en précommande. La livraison des premiers modèles aura lieu le 20 septembre prochain. Le prix est de 349,95 euros, avec le coloris noir ou blanc.