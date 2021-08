Starfield : Bethesda dévoile trois des mégalopoles du jeu (trailer)

Surprise ! Bethesda nous a montré quelques petites nouveautés sur Starfield, son jeu de rôle spatial qui doit sortir sur Xbox Series, PC et Game Pass à la fin de l’année prochaine. On va malheureusement se calmer tout de suite : les trois trailers qui viennent d’être diffusés nous montrent des concept-arts agrémentés de quelques animations. C’est très joli bien sûr, mais cela ne rend pas les coups et rien ne dit que le résultat final ressemblera à ça (même si on peut l’espérer…).



Ceci étant précisé, il est temps de se pencher sur le contenu de ces courts trailers, qui présentent 3 des principales mégalopoles spatiales que l’on pourra découvrir dans le jeu. La cité Neon, qui a été construite sur une immense plateforme, est peuplée par un ancien peuple de pêcheurs. Depuis la découverte d’un poisson psychotrope, la ville entière est devenue un lieu de débauche et de stupre. Voilà qui donne envie !

New Atlantis a des airs de Blade Runner (ou de Cyberpunk 2077). C’est aussi la capitale des Colonies Unies. La ville est très densément peuplée, plongée dans l’obscurité et baignée de néons. La population est disparate : les habitants de New Atlantis proviennent des 4 coins de la Galaxie.



Enfin, Akila est la capitale de la fédération Liber Astra (coalition de trois systèmes stellaires). C’est aussi une ville forteresse qui protège ses habitants d’une impitoyable race alien.

Starfield sortira sur PC, Xbox Series et Game Pass le 11 novembre 2022