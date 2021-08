Oculus Quest : une app pour apprendre le piano grâce à l’API passthrough (AR)

Non content d’être un pianiste chevronné, Dominik Hackl est aussi développeur d’application pour l’Oculus Quest. Le pianiste-développeur a créé Magic Keys, une application d’apprentissage du piano basée sur l’API passthrough. Concrètement, Magic Keys permet de voir la position de ses mains sur le piano (en noir et blanc malheureusement) et superpose à cette vue des éléments en réalité augmentée (merci l’API passthrough). Cet affichage hybride favorise l’apprentissage direct des morceaux, sans qu’il soit nécessaire de connaitre la moindre note ou notion de solfège !

Cette application astucieuse n’est pas nouvelle en soi : Magic Keys est en effet déjà disponible sur tablettes, HoloLens et même sur le Magic Leap One, mais il ne fait aucun doute que son portage sur une plateforme aussi populaire que le Quest devrait lui offrir un tout autre niveau de « visibilité ». En revanche, il faudra en passer par le SideQuest pour l’installation de l’APK actuellement toujours en bêta.