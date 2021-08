Résultats : Zoom passe le milliard de dollars de chiffre d’affaires sur le Q2

Zoom continue de grossir. La startup américaine à l’origine d’une application éponyme de chat video aligne les gros chiffres pour son second trimestre clos le 31 juillet (oui, c’est étrange, mais c’est comme ça) : pour la première fois de sa petite histoire, Zoom franchit la barre du milliard de dollars de chiffre d’affaires (1,021 milliard exactement), ce qui correspond à une croissance de +54% en un an. Le bénéfice d’exploitation grimpe à 294,6 millions de dollars, contre 188,1 millions de dollars l’an dernier à la même période.

Ces résultats canons doivent bien sûr beaucoup à la pandémie, mais il faut reconnaitre que Zoom est parvenu à capitaliser sur ce succès initial afin de toucher une clientèle de plus en plus professionnelle. Le fondateur de Zoom Eric Yuan se félicite d’ailleurs de cet ancrage chez les « pros » : « Aujourd’hui, nous sommes une marque mondiale comptant plus d’un demi-million de clients ayant plus de 10 employés, ce qui nous place dans une position idéale pour soutenir les organisations et les individus qui cherchent à réimaginer le travail, les communications et la collaboration ».

Outre ces excellents résultats, Zoom s’est aussi félicité du succès de son fonds de capital risque Zoom Apps Fund, qui a bien réuni les 100 millions de dollars fixés en objectif. Ce montant servira à créer des Zoom Apps et à intégrer les outils Zoom dans les applications professionnelles visant à améliorer des points clefs du monde de l’entreprise (inclusivité, productivité, collaboration, etc.)