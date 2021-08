Une série immersive va vous permettre d’expérimenter une sortie dans l’espace !

Nous sommes nombreux à caresser le rêve d’aller dans l’espace. Cependant, beaucoup d’entre nous se disent surement qu’à moins d’être milliardaire, ce rêve ne deviendra jamais réalité. Et, pourtant, nous aurons peut-être tous l’opportunité d’expérimenter ce que c’est que de faire une sortie dans l’espace. Grâce à une série immersive utilisant la réalité virtuelle !

Capturer la Terre en 3D stéréoscopique, au format 360 degrés depuis l’espace et à l’extérieur de la station spatiale, a été l’ambitieux projet mis au point par plusieurs entités depuis 2015. Parmi ces entités se trouvent le Time Studios, et les créateurs de la série immersive Space Explorers : The ISS Expérience.

Des images 3D de l’espace d’une résolution de 8K

Au lieu de débourser des centaines de milliers d’euros pour aller dans l’espace et ne le regarder qu’à travers les vitres des vaisseaux spatiaux, Felix & Paul Studios, l’un des créateurs de la série, vous propose bien mieux. Les épisodes 3 et 4 de cette série vont effectivement vous procurer l’expérience d’une sortie dans l’espace à travers la réalité virtuelle.

En effet, Felix & Paul Studios a créé une version personnalisée de la Z-Cam V1 Pro et l’a attachée au bras robotique Canadarm2, qui se déplace autour de la structure externe de la station, pour capturer des scènes 3D à 360 degrés depuis l’extérieur.

A noter que cette caméra personnalisée de Felix & Paul, appelée « Outer Space Camera », dispose de neuf capteurs 4K qui peuvent prendre des images 3D avec une résolution de 8K. La caméra a été modifiée pour résister aux rayons UV, aux températures extrêmes et aux impacts de micrométéoroïdes.

Les épisodes 3 et 4 de la série seraient disponibles respectivement cet automne et cet hiver et pourront être visionnés sur les appareils compatibles 5G via les principaux opérateurs du monde entier, mais également en tant qu’expériences VR entièrement immersives sur l’Oculus Store, pour les casques Rift, Quest et Quest 2.