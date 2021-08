ByteDance (TikTok) fait l’acquisition de Pico, fabricant de casque VR

ByteDance, maison mère de TikTok vient de faire l’acquisition de Pico, fabricant chinois de casque VR. CNBC et le site Nweon ont confirmé aujourd’hui une information qui trainait à l’état de rumeur depuis plusieurs jour. ByteDance a envoyé un communiqué à CNBC pour officialiser le rachat, expliquant que « la suite complète de technologies logicielles et matérielles de Pico, ainsi que le talent et l’expertise approfondie de leurs équipes, soutiendront à la fois notre entrée dans l’espace VR et notre investissement à long terme dans ce domaine émergent ».

Le casque Neo Pico 3 Pro et ses manettes 6 DoF

Pico dispose d’une relative notoriété dans le secteur de la VR, notamment suite au lancement des casque Pico Neo. Le casque Neo Pico 3 Pro s’adresse ainsi indifféremment à une clientèle grand public ou professionnelle, et depuis ce modèle, Pico tente l’aventure sur d’autres marchés que la Chine (Etats-Unis et Europe principalement).

La synergie entre une entreprise de hardware, Pico, et un éditeur d’app, ByteDance, n’est pas forcément évidente au premier coup d’œil, d’autant que le marché de la VR pourrait très vite se retrouver encombrer par de nombreux (et sérieux) concurrents (Facebook avec l’Oculus 2 et le 3 à venir l’an prochain, Apple et ses Apple Glass en 2022, le PSVR 2 la même année, HTC, etc.).