Tir à l’arc : cet arc intelligent ne rate jamais sa cible !

Le tir à l’arc est une activité qui requiert généralement un certain niveau d’expériences. Cependant, un Youtubeur a récemment mis au point un système intelligent d’arc et de flèches qui ne rate jamais leur cible. En d’autres termes, les tirs parviennent toujours à leurs cibles, même si celui qui manipule l’arc est un parfait novice !

Le Youtubeur a l’origine de cette création est Shane Wighton et sa chaîne YouTube s’appelle Stuff Made Here. On y trouve plusieurs sortes d’inventions comme une machine à couper les cheveux, un panier de basketball incurvé ou encore un robot-tronçonneuse.

Capture d’écran YouTube

Avec cet arc intelligent, on n’a même pas besoin de regarder la cible

La dernière invention de Shane Wighton attire particulièrement l’attention. Il s’agit d’un système de tir à l’arc à visée automatique. Dans une vidéo parue le 14 août 2021, le YouTubeur y explique les différentes étapes de la création de l’arc. Il explique que la structure ressemble à celle d’un arc classique. Ce dernier serait muni de deux moteurs. Le premier peut déplacer l’arc verticalement pour le faire incliner vers le haut ou vers le bas. Quant au second moteur, il sert à assurer la visée horizontale.

Par ailleurs, les deux moteurs seraient contrôlés par une carte Adafruit, un module pour microcontrôleurs, à l’aide du programme CircuitPython. Tout cela combiné donne un arc si performant que Shane Wighton peut même attendre sa cible avec son arc sans avoir à la regarder. Cela est possible du fait que les capteurs détectent le placement idéal de la flèche et prévient l’utilisateur qu’il faut relâcher la corde.