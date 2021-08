Le téléchargement illégal de films explose avec la sortie en streaming et au cinéma

Le piratage de films explose depuis quelques mois grâce à l’arrivée des films en streaming et au cinéma. Les studios voulaient proposer le choix aux spectateurs afin qu’ils puissent voir les longs-métrages en salles ou chez eux, de façon légale. En attendant, les pirates adorent ces fameuses en streaming.

Téléchargement illégal massif pour les nouveaux films grâce à la sortie en streaming

En effet, certains groupes ont réussi à contourner les protections utilisées par les plateformes de streaming et arrivent ainsi à télécharger les films, que ce soit en 720p, 1080p ou 4K. Ils se chargent ensuite de les diffuser par différents moyens (FTP, torrent, téléchargement direct, usenet). Les internautes qui le souhaitent peuvent ainsi récupérer gratuitement les films, et ce dans les minutes qui suivent la disponibilité en streaming. En effet, les pirates sont très actifs, avec certains qui utilisent des scripts pour automatiser le processus de télécharger le contenu sur les services comme Disney+ et HBO Max, puis le mettre en ligne sur différents supports.

Comme on peut s’en douter, cette montée du téléchargement de films récents fait mal aux exploitants de cinémas et aux studios directement, comme l’explique le Wall Street Journal. Black Widow, par exemple, a vu ses recettes chuter de près de 68% en une semaine. Une telle chute pour un film Marvel est rare. Mais dans le même temps, le film a été celui qui a été le plus téléchargé illégalement au moment de sa sortie, et ce pendant trois semaines d’affilée. D’autres films, comme Jungle Cruise, Godzilla vs Kong et The Suicide Squad ont connu le même sort.

Auparavant, il fallait attendre quelques mois après la sortie en salle pour avoir les films, venant des plateformes comme iTunes ou des Blu-ray.

Retour progressif au cinéma exclusivement

Naturellement, les réalisateurs, producteurs et autres distributeurs ont râlé du piratage massif des films depuis la sortie en streaming et au cinéma. Les studios ont bien compris que cette mesure, prise à l’occasion du Covid-19 et de la fermeture de certains cinémas, ne pouvait pas durer. C’est pour cette raison que certains d’entre eux ont déjà annoncé des changements. Marvel et Disney, par exemple, vont laisser Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 45 jours au cinéma, avant de le proposer en streaming sur Disney+ (sauf en France parce que la loi l’interdit). Du côté de Warner Bros, les films sortiront seulement au cinéma au départ. L’arrivée en streaming se fera plus tard à compter de 2022.