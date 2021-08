Spencer zappera les cinémas français et arrivera en streaming sur Amazon Prime Video

Spencer, le film avec Kristen Stewart en tant que Lady Diana, sortira en streaming sur Amazon Prime Video en France. Le long-métrage n’aura pas le droit à une sortie en salles, selon Variety. Étonnamment, l’Hexagone semble (pour l’instant) être le seul pays à avoir une sortie en streaming.

La date de sortie du film au cinéma est le 5 novembre, du moins aux États-Unis. À voir quelle sera la date pour Spencer sur Amazon Prime Video en France. Il n’y a pas d’information à ce sujet pour l’instant.

Voici le synopsis du film :

Décembre 1991 : le mariage entre le Prince et la Princesse de Galles est affaibli depuis longtemps. Malgré les rumeurs de divorces et liaisons extra-conjugales qui abondent, la paix est décrétée pour les fêtes de Noël au domaine de Sandrigham. Il y a à boire, à manger et à chasser. Diana connaît le jeu. Mais cette année, les choses vont être très différentes.

Il y a déjà une affiche pour le film, ainsi qu’un premier teaser. On aperçoit plusieurs personnes de la royauté britannique, dont Kristen Stewart en Lady Diana. On l’entend à peine parler. Certains internautes sont d’ailleurs déçus, ils attendaient justement de voir comment Kristen Stewart allait s’en sortir au niveau de l’accent. Ils devront attendre la bande-annonce pour se faire un jugement plus complet.