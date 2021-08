[Gamescom 2021] Bandai Namco dévoile Park Beyond, un Planet Coaster-like en plus déjanté (trailer)

Celui-là, on ne l’attendait pas du tout. Bandai Namco et Limbic Entertainment (Tropico 6) ont dévoile lors de la Gamescom Park Beyond, un jeu de gestion de parc de loisir à l’ambiance franchement débridée. Reprenant nombre d’ingrédients du célèbre Planet Coaster de Frontier, Park Beyond tente le pas de côté avec un mode histoire particulièrement développé. De les gestion oui, mais tout en suivant un récit avec des personnages aux caractères bien trempés. A terme, le joueur disposera cependant d’une grande liberté pour « créer des attractions qui repoussent les limites du possible ».



Le joueur démarre le jeu avec un parc vieillot et brinquebalant, l’objectif étant bien sûr de transformer ces vieilleries en attractions irrésistibles. La réalisation globale est plus que correcte pour le genre, même si le jeu ne cassera pas des rétines. Park Beyond sera disponible l’an prochain sur PS5, Xbox Series et PC.