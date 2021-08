TV Pokémon débarque sur Switch pour les séries et films

L’application TV Pokémon fait ses débuts sur la Nintendo Switch et se veut disponible dès maintenant au téléchargement. Elle va plaire aux fans de la franchise, puisqu’il est possible de voir les séries et films directement sur la console.

TV Pokémon sur Switch n’est ni plus ni moins qu’un service de streaming. Les fans vont très certainement l’apprécier, mais on imagine que beaucoup de personnes s’attendaient à une autre annonce. En effet, avoir Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ aurait pu être sympathique. Mais les joueurs qui veulent l’un des trois services vont devoir patienter avant de les avoir un jour.

Le téléchargement de TV Pokémon sur Switch se fait directement depuis l’eShop de Nintendo. L’application donne accès aux différentes séries de la franchise, anciennes comme nouvelles. Il y a également des hors-séries (comme Pokémon Générations et Pokémon : les origines), tout comme il y a des films (dont Pokémon : Ailes du Crépuscule et Pokémon : Hoopa et le choc des légendes). La Pokémon Company promet d’enrichir le catalogue au fil du temps.

📅 Disponible Regardez des épisodes de Pokémon, la série, tenez-vous au courant des actualités Pokémon et plus encore avec #TVPokemon. Disponible en téléchargement sur Nintendo Switch. ℹ️ : https://t.co/aKsMXGNOsj pic.twitter.com/FxNuSFxOP2 — Pokémon France (@PokemonFR) August 26, 2021

Vous savez ce qu’il vous reste à faire si vous aimez l’univers de Pokémon. Prenez votre Switch, allez sur l’eShop et téléchargez gratuitement l’application.