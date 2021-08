The Mandalorian : le gameplay d’un jeu vidéo non annoncé se dévoile

The Mandalorian va-t-il devenir un jeu vidéo, en plus d’être une série à succès sur Disney+ ? C’est en tout cas ce que suggère cette vidéo de gameplay apparue sur YouTube, avec la partie qui vient de Stadia.

Lucasfilm, qui gère les Star Wars, n’a pas officialisé un jeu vidéo The Mandalorian, et pourtant le gameplay ci-dessus semble être authentique. On peut voir qu’il s’agit d’un jeu à la troisième personne avec le joueur qui incarne le Mandalorien.

Le menu met en avant Grogu, aussi connu (officieusement) sous le nom Baby Yoda. Le jeu reprend le système de chapitres de la série, mais il semblerait que l’histoire soit différente. En effet, la partie ici concerne le chapitre 4 et se déroule sur une base ou un vaisseau impérial. Or, le chapitre 4 de la série a lieu sur la planète Sorgan.

Le gameplay du jeu, qui a pour nom Star Wars : The Mandalorian, montre le Mandalorien avancer et sortir son blaster pour tuer des Stormtroopers. La vidéo se termine avec un menu à droite qui correspond à celui de Stadia.

Comme dit précédemment, le gameplay se veut assez simple et suggère que le jeu n’est pas encore fini. Des éléments semblent manquer. Il est en tout cas surprenant de voir une telle vidéo circuler alors que rien n’a été annoncé officiellement. Qui sait, peut-être que nous en saurons plus en cette période de Gamescom. Quand à la série, la saison 3 doit voir le jour en 2022. Le tournage débute bientôt.