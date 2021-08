Les films et séries qui arrivent sur Netflix en septembre 2021

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en septembre 2021 dans l’ordre de diffusion.



SÉRIES

Parole de cowboy !

Date : 01/09

Synopsis : Dale Brisby s’appuie sur son expertise des réseaux sociaux et du rodéo pour préserver les traditions des cowboys et montrer au monde comment on gagne ses éperons.

Queer Force

Date : 2/09

Synopsis : Un super espion gay et son équipe d’agents LGBTQ bagarreurs luttent pour prouver à l’agence qu’elle les a sous-estimés. Aujourd’hui, West Hollywood. Demain, le monde !

La Casa de Papel Partie 5 : Volume 1

Date : 03/09

Synopsis : La bande se trouve dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures et le Professeur est en danger. Pour ne rien arranger, un nouvel adversaire entre en jeu : l’armée.

Histoires d’amour et d’autisme : Saison 2

Date : 21/09

Synopsis : Trouver l’amour n’est facile pour personne. Mais pour de jeunes adultes autistes, explorer l’univers imprévisible des rencontres est encore plus compliqué.

The Circle Game : États-Unis : Saison 3

Date : à partir du 08/09

Synopsis : Un nouveau groupe de séducteurs, d’imposteurs et d’alliés sincères rejoint le jeu ! Et ils sont prêts à tout pour remporter le gros lot.

Into the Night: Saison 2

Date : 08/09

Synopsis : Après avoir trouvé refuge sous terre, les passagers font face à une série de problèmes alors que la tension monte avec leurs hôtes militaires.

Total Métal

Date : 10/09

Synopsis : Des ferronniers d’art chauffent, découpent et soudent l’acier trempé pour créer des pièces de folie. Un concours télévisé avec un prix de 50 000 dollars à la clé.

Ces Incroyables Locations de Vacances : Saison 2

Date : 14/09

Synopsis : Megan Batoon, Jo Franco et Luis D. Ortiz dévoilent de nouvelles propriétés de vacances enchanteresses pour tous les budgets et donnent des tuyaux pour un séjour de rêve.

Hospital Playlist : Saison 2

Date : 23/09

Synopsis : À l’hôpital, où tous les patients et leurs histoires ont de l’importance, les cinq amis affrontent les aléas de la vie en tant que médecins et être humains.

Lucifer : Saison finale

Date : 10/09

Synopsis : Lucifer a décroché la promo qu’il voulait ou croyait vouloir à tout prix. Quant à Chloe, elle s’apprête à quitter la police, alors qu’Amenadiel veut rejoindre le LAPD.

Jack Whitehall: Travels with My Father : Saison 5

Date : 14/09

Synopsis : Pour tenter d’améliorer leur relation, le joyeux comique Jack Whitehall et Michael, son boulet de père, entament plusieurs voyages désopilants en terres inconnues.

Séduction Haute Tension : Version latino

Date : 15/09 épisodes 1-3, 22/09 épisodes 4-6, 29/09 épisodes 7-8

Synopsis : Dans cette émission de téléréalité, des célibataires d’Amérique latine sont mis au défi de renoncer au sexe. Pour les motiver : un prix de 100 000 $ à la clé !

C’est du gâteau ! USA : Saison 6

Date : 15/09

Synopsis : Des pâtissiers du dimanche tentent de reproduire des chefs-d’œuvre gastronomiques pour remporter le gros lot. Et c’est pas de la tarte !

Squid Game

Date : 17/09

Synopsis : Tentés par un prix alléchant en cas de victoire, des centaines de joueurs désargentés acceptent de s’affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels.

Chicago Party Aunt

Date : 17/09

Synopsis : Diane, fêtarde de Chicago, est une fan de football américain mangeuse de sandwichs au bœuf qui a un don pour éviter de grandir et un petit faible pour son neveu intello.

Sex Education : Saison 3

Date : 17/09

Synopsis : On ne parle plus que de « l’école du sexe » tandis qu’une nouvelle proviseure essaie de gérer ses remuants élèves, et Otis de garder sa liaison secrète.

Dear White People : Volume 4

Date : 22/09

Synopsis : Réunis pendant une pandémie, les futurs Sam et Lionel reviennent sur leur dernière année épique à Winchester illustrée telle une comédie musicale des années 90.

Jaguar

Date : 22/09

Synopsis : Dans l’Espagne des années 60, une survivante de l’Holocauste rejoint un groupe de justiciers qui pourchassent les centaines de nazis qui ont fui vers leur pays.

Taulardes : La Nouvelle-Orléans

Date : 24/09

Synopsis : Un aperçu de la vie au-delà des barreaux pour un groupe de détenues qui purgent leur peine dans une prison de La Nouvelle-Orléans.

Blood & Water : Saison 2

Date : 24/09

Synopsis : Cette série pour jeunes adultes qui se déroule au Cap revient avec de nouveaux rebondissements.

Sermons de Minuit

Date : 24/09

Synopsis : Une communauté fait face à des événements miraculeux et à de sombres présages après l’arrivée d’un mystérieux prêtre. Par le créateur de « The Haunting of Hill House ».

Braqueurs : La Série

Date : 24/09

Synopsis : Quand sa nièce contrarie un puissant baron de la drogue, Mehdi et sa bande de pros du braquage se retrouvent au cœur d’une guerre des gangs violente. Très violente.

Octobre

Date : 29/09

Synopsis : Une jeune femme gît sur une aire de jeux de Copenhague. Au-dessus d’elle est suspendu un bonhomme fabriqué avec des marrons. Adapté du roman à succès.

Luna Park

Date : 30/09

Synopsis : À Rome dans les années 1960, la rencontre entre une jeune foraine et une jeune privilégiée mène à des intrigues, des secrets et des amours aussi nouvelles qu’inattendues.

Love 101 : Saison 2

Date : 30/09

Synopsis : Cette série qui se déroule à Istanbul dans les années 90 et suit de jeunes ados entre crise d’identité et crises de larmes, revient pour une deuxième saison.

Kota Factory : Saison 2

Date : Prochainement

Synopsis : Cherchant toujours à être admis au prestigieux IIT, Vaibhav et ses amis tentent de survivre à la pression scolaire et aux tourments de l’adolescence.

Bangkok Breaking

Date : Prochainement

Synopsis : Alors qu’il vient d’emménager à Bangkok, Wanchai rejoint un service privé de secours routiers et déjoue une vaste conspiration avec l’aide d’une journaliste.

FILMS

Un After Mortel

Date : 02/09

Synopsis : Cassie est de toutes les fêtes… jusqu’à ce qu’elle meure dans un accident improbable. Pour mériter son entrée au paradis, elle va devoir réparer ses erreurs sur Terre.

A Quel Prix ?

Date : 03/09

Synopsis : Après le 11 septembre, un avocat est confronté au bilan émotionnel du drame quand il doit chiffrer en dollars la valeur des vies perdues. Inspiré de faits réels.

Vinterviken

Date : 08/09

Synopsis : Elisabeth et John-John habitent la même ville, mais vivent dans des mondes différents. La passion du premier amour brisera-t-elle les barrières sociales et culturelles ?

Kate

Date : 10/09

Synopsis : Condamnée par un poison mortel lors de sa dernière mission à Tokyo, une criminelle impitoyable dispose de moins de 24 heures pour identifier son assassin et se venger.

Comme des Proies

Date : 10/09

Synopsis : Une excursion en forêt prend une tournure tragique pour cinq randonneurs chamailleurs tout à coup poursuivis par un chasseur invisible. Et implacable.

Les Pages de l’Angoisse

Date : 15/09

Synopsis : Fan de récits d’épouvante, Alex doit raconter chaque soir une histoire effrayante ou il restera enfermé à jamais avec sa nouvelle camarade chez une méchante sorcière.

À en Soulever des Montagnes

Date : 17/09

Synopsis : Quand son fils disparaît lors d’une sortie dans les montagnes enneigées, un ancien agent du renseignement remue ciel et terre et risque tout pour le retrouver.

Histoires inédites

Date : 17/09

Synopsis : Au cœur de l’effervescence urbaine, des âmes solitaires trouvent d’étonnantes sources d’interaction et de soutien dans ces trois histoires d’amour, de perte et de désir.

Confessions d’une Fille Invisible

Date : 22/09

Synopsis : Intelligente, Tetê est prête à tout pour s’intégrer et rejoindre le clan des élèves les plus branchés de son nouveau lycée. Mais son plan se complique bientôt.

L’Intrusion

Date : 22/09

Synopsis : Après une intrusion qui a mal tourné dans la nouvelle maison de ses rêves, une épouse traumatisée cherche des réponses. Et comprend que le pire est à venir.

Je suis Karl

Date : 23/09

Synopsis : Sans le savoir, une jeune femme se laisse embrigader dans le groupe responsable de la mort de sa famille lors d’une attaque terroriste.

Lilly et l’Oiseau

Date : 24/09

Synopsis : Alors que son mari part pour se reconstruire, Lilly tente de survivre à un deuil et combat l’oiseau entêté qui a élu domicile dans son jardin.

Friendzone

Date : 29/09

Synopsis : N’en pouvant plus des relations platoniques, Thibault croit voir sa chance tourner lorsqu’il rencontre Rose. Mais comment passer de meilleur pote à petit ami ?

Nous étions des chansons

Date : 29/09

Synopsis : D’après la saga best-seller d’Elísabet Benavent « Canciones y recuerdos ». Réalisé par Juana Macías, avec María Valverde et Álex González.

Personne ne sort d’ici vivant

Date : 29/09

Synopsis : Une maison hantée, le parcours semé d’embûches d’une immigrée et un monde où le folklore d’un autre temps semble toujours être affreusement d’actualité.

DOCUMENTAIRES

Turning Point : Le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme

Date : 01/09

Synopsis : Cette série documente, sans concession, les attaques terroristes du 11 septembre, de leur origine au cœur d’al-Qaïda dans les années 80 à la réponse forte de l’Amérique.

Compte à Rebours : Quatre Touristes dans l’Espace

Date : 06/09 épisodes 1-2, 13/09 épisodes 3-4

Synopsis : Une mini-série sur la toute première mission spatiale civile.

L’Envers du sport : Jeu, set et crise d’angoisse

Date : 07/09

Synopsis : La tradition de la gagne du tennis américain a eu raison de la santé mentale de Mardy Fish, sous pression et fragilisé sur le court comme en dehors.

Frères de sang : Malcolm X et Mohamed Ali

Date : 09/09

Synopsis : Malcolm X et Mohamed Ali, dont la rencontre relève du hasard, ont forgé un lien extraordinaire tragiquement détruit par la méfiance et par des idéaux divergents.

Les Femmes et l’Assassin

Date : 09/09

Synopsis : Dans les années 90 à Paris, une commissaire de police et la mère de la victime d’un meurtre traquent un tueur en série pour qu’il soit jugé.

Schumacher

Date : 15/09

Synopsis : Ce documentaire pénétrant revient sur la vie de Michael Schumacher, le pilote devenu une icône de la Formule 1 grâce à son audace et à son esprit rebelle.

Les Cowboys, mes héros

Date : 16/09

Synopsis : Robin Wiltshire a surmonté une enfance difficile grâce aux westerns. Aujourd’hui, il vit de son rêve en entraînant ses chevaux adorés pour le grand écran.

Billy Milligan : Ces monstres en lui

Date : 22/09

Synopsis : À la fin des années 70, un violeur en série prétend que plusieurs personnalités contrôlent son comportement, embarquant l’Amérique dans une épopée judiciaire captivante.

Vendetta : Le vrai, le faux et la mafia

Date : 24/09

Synopsis : Cette série documentaire revient sur l’histoire vraie de deux militants de l’anti-mafia sicilienne qui finiront eux-mêmes sur le banc des accusés.

Crime Stories : Enquêtes sensibles en Inde

Date : Prochainement

Synopsis : Des caméras suivent la police de Bangalore au plus près de l’action et offrent un aperçu exceptionnel des rouages complexes de quatre enquêtes criminelles majeures.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

Toukin, le chien-requin

Date : 03/09

Synopsis : Mi-requin, mi-chien, Toukin a un grand cœur et un estomac rempli de poisson pané ! Avec Max, son copain humain, ce toutou-requin vit les aventures les plus loufoques.

Le Club de plongée

Date : 03/09

Synopsis : Au large de Cape Mercy, un groupe d’ados adeptes de plongée mène l’enquête sur une série de secrets et d’indices après la disparition de l’une des leurs.

Kid Cosmic : Saison 2

Date : 07/09

Synopsis : Jo apprend ce que signifie être un vrai leader alors que les héros du désert s’élancent dans l’espace pour trouver les anneaux cosmiques restants et sauver la galaxie.

Les Octonauts : Mission Terre

Date : 07/09

Synopsis : Les Octonauts poursuivent leur exploration jusque sur terre ! Avec de nouveaux véhicules et de nouveaux amis, ils protégeront les lieux et animaux menacés.

Le Dragon Argenté

Date : 10/09

Synopsis : Lorsque son territoire est menacé par des humains, un jeune dragon part à la recherche d’un paradis légendaire où ses semblables sont libres de voler et de vivre en paix.

You vs. Wild : Gardons la tête froide

Date : 14/09

Synopsis : Amnésique après un accident d’avion, Bear doit faire des choix pour sauver le pilote disparu et survivre à cette aventure interactive périlleuse.

Musclor et les Maîtres de l’univers

Date : 16/09

Synopsis : Adam, l’ado aux muscles d’acier, et son équipe d’originaux héroïques découvrent le pouvoir de Grayskull et son destin : défendre Eternia contre le sinistre Skeletor.

Tut Tut Cory Bolides : En route Chrissy !

Date : 21/09

Synopsis : Chrissy, la petite sœur curieuse de Cory Bolides, court la ville d’une aventure rigolote à l’autre, enchaînant jeux d’arcade, luge et remèdes contre le hoquet.

My Little Pony : Nouvelle Génération

Date : 24/09

Synopsis : On se déchire à Equestria, mais une petite héroïne avec des étoiles plein les yeux est persuadée que les poneys terrestres, les pégases et les licornes doivent être amis.

Ada Twist, la scientifique

Date : 28/09

Synopsis : La petite scientifique Ada Twist et ses deux meilleurs amis se posent de grandes questions et se retroussent les manches pour dénouer de nombreux mystères !

ANIME

Baki Hanma

Date : Prochainement

Synopsis : Baki Hanma continue de s’entraîner pour devenir le plus grand combattant de tous les temps et se prépare à affronter un adversaire redoutable : son propre père.