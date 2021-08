[Gamescom 2021] Midnight Fight Express : le coup de coeur indé du salon tabasse tout ce qui passe (trailer)

Tous les prochains jeux de l’éditeur Humble Games seront disponibles day one dans le Xbox Game Pass désormais. Cette annonce, l’un des rares points forts de la conférence Xbox nous a permis de découvrir rapidement quelques uns des jeux indés (souvent rétro-pixels) qui rejoindront bientôt le service. Parmi les titres de l’éditeur à débarquer bientôt dans le Game Pass (mais aussi sur PS4, Xbox One, Switch et PC), il y a Midnight Fight Express, un beat them all en vue isométrique absolument électrisant et brutal, qui se permet le luxe de rajouter des séances de shoot en véhicules (moto, bateau, etc.). Le rythme est d’enfer, les coups violents et chorégraphiés (on pense au film RAID), et la bande son tabasse aussi nos tympans.

Ce pur défouloir arcade terriblement excitant est l’oeuvre d’une seule personne, un certain Jacob Dzwinel. Ce développeur indé semble avoir plus de talents à lui seul que certains gros studios qui nous pondent à la chaîne des AAA peu inspirés, et c’est peu de le dire… Midnight Fight Express est proche de la sortie.