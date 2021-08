YouTube : la double authentification obligatoire pour les créateurs de contenus (mais pas pour TOUS les créateurs)

Google change ses règles de sécurité pour les créateurs de contenus sur YouTube. Ces derniers devront désormais en passer par une authentification à deux facteurs (via Google Authentificator ou Google Prompt) pour avoir le droit d’uploader des vidéos sur la plateforme. La double authentification à deux facteurs sera obligatoire dès le 1er novembre prochain, mais l’immense majorité des YouTubeurs n’y aura tout simplement pas droit.

Important Security Update for YPP Creators:

Starting Nov 1st, you’ll be *required* to turn on 2-step verification to access Studio.

We want to help keep your account safe & 2SV is an important step!

Protected yet? 👀 Enable on your Google Account → https://t.co/lSOxZhuFBu pic.twitter.com/rc1MrOibeS

