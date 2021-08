PayPal : au Royaume-Uni, le service permet désormais d’acheter ou de vendre des crypto-monnaies

Le rapprochement entre PayPal et les monnaies virtuelles est désormais acté en Angleterre. Dans la pays de sa majesté, PayPal permet d’acheter ou de vendre 4 crypto-monnaies, soit le Bitcoin (BTC) , l’Ether (ETH) , le Bitcoin Cash (BCH) et le Litecoin (LTC). Le choix de lancer l’achat-vente de cryptos en Angleterre ne doit rien au hasard, le pays étant celui qui affiche la base installée d’utilisateurs actifs PayPal la plus importante d’Europe (2 millions de britanniques utilisent PayPal).

L’achat de cryptos démarre à 1 Livre (1,17 euros), via la carte bancaire de l’utilisateur, son compte bancaire ou le solde de compte PayPal. Un onglet sur l’interface de l’app redirige automatiquement vers les opérations d’achats ventes de crypto-monnaies. Le Royaume-Uni est le second pays dans le monde où PayPal autorise ce type de transactions. L’achat-vente de Monnaies virtuelles dans PayPal est disponible aux Etats-Unis depuis le mois d’octobre 2020.

On note enfin que PayPal ne fait rien payer pour le stockage des cryptos sur son portefeuille numérique, mais que des frais de conversion sont tout de même appliqués lors de l’achat/vente. Le montant de ces frais n’a pas été précisé.