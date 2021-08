Le Play Store va ajuster les notes selon les pays et appareils

Google a décidé d’opérer à un changement au niveau des notes du Play Store pour s’adapter à chaque pays et aux différents appareils. Le but est d’avoir des résultats qui correspondent le mieux.

À partir de novembre 2021, les utilisateurs avec un smartphone Android verront sur le Play Store des notes spécifiques au pays où leur compte est enregistré. Ainsi, les Français verront des notes et avis venant d’utilisateurs français, les Allemands verront les notes des utilisateurs allemands, etc.

Viendra ensuite la seconde étape à partir du début de 2022. À partir de ce moment, les utilisateurs qui passent par une tablette Android, un Chromebook ou une montre connectée verront les notes spécifiques à l’appareil qu’ils sont en train d’utiliser. Une personne qui utilise un Chromebook et cherche une application n’a pas forcément besoin de connaître les notes pour la version tablette, sachant que l’expérience n’est pas la même.

Google indique :

Des utilisateurs et des développeurs du Play Store nous ont dit que les notes et les commentaires pourraient être plus utiles. C’est particulièrement vrai lorsque les évaluations d’un domaine ont un impact injuste sur un autre – comme lorsqu’un bug qui n’a affecté qu’un seul pays a un impact négatif sur l’évaluation de l’application partout dans le monde. Ou lorsque les améliorations positives d’une expérience sur tablette sont négligées en raison du nombre d’utilisateurs sur téléphone.