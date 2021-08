Conférence Xbox Gamescom 2021 : Forza Horizon 5, et puis c’est tout (trailers)

Circulez, il n’y a rien à voir… ou presque. La conférence Xbox de la Gamescom 2021 a été d’un ennui total et d’une rare faiblesse en terme de rythme. Au delà de ces aspects de pure communication, on note que la plupart des jeux présentés ne sont pas des nouveautés et qu’il n’a jamais été question de Halo Infinite, dont le mode campagne semble encore donner bien des soucis à 343 Industries. Heureusement, il y a eu, one more time, Forza Horizon 5, avec cette fois les 8 minutes d’introduction du jeu. Dire que ce jeu est beau est vraiment peu dire. Les paysages du jeu sont détaillés à un point que l’on se demande vraiment comment une console culminant à 12 tflops peut afficher un tel luxe de détails. Le champ de vision est incroyable, sans aucun pop-up, la végétation est ultra dense, les effets météo (comme la tempête de sable ocre) saisissants de réalisme, sans oublier la grande fluidité en course.



Ce FH5 prend aussi des airs de Fast and Furious avec ces véhicules lancés à partir de gros porteurs. L’intro démarre avec le largage d’une Ford Bronco Banlands, éjectée de la soute d’un Antonov ! Et bien sûr, il n’y a aucun raccord de misère lorsque la cinématique laisse la place au jeu : tout est réalisé avec le même moteur graphique, au pixel près ! Après trois autres largages (pour autant d’environnements saisonniers, jungle, plage, volcan enneigé, désert) et trois autres véhicules rutilants (Corvette Stingray, Porsche 911 type 964 Desert Flyer, Mercedes-Benz AMG-One), et autant de saccage de mirettes, il ne fait désormais aucun doute que le studio PlayGround Games tient là son prochain Blockbuster. Forza Horizon 5 sera disponible sur PC, Xbox Series et GamePass le 5 novembre prochain.



Au delà de Forza Horizon 5 et de l’annonce de l’arrivée d’xCloud sur Xbox Series et Xbox One, la pêche était bien maigre. Flight Simulator proposera un semblant de multijoueurs compétitifs avec le festival de course aérienne de Reno, The Gunk et sa DA maitrisée pourrait bien être la bonne pioche indé AA de la rentrée, et une floppée de jeux rétro-pixels de l’éditeur Humble Games vont rejoindre le Game Pass.

Dans la liste de ce qu’on aurait préféré éviter, on citera un documentaire spécial « Trébuchet » franchement à côté de la plaque lors d’une séquence d’Age of Empires IV, et un bateau tout moche aux couleurs de Borderlands pour Sea of Thieves. Vivement la prochaine conf qu’on puisse se mettre de la vraie nouveauté sous la dent.