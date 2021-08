6G : LG réalise en extérieur une transmission sur des fréquences térahertz

La 6G c’est déjà demain aujourd’hui. A l’instar de son concurrent Samsung, LG avance ses pions sur la future technologie de réseau mobile. Le géant sud-coréen vient ainsi de réaliser en extérieur un transfert de données sur des fréquences térahertz ! Certes, la distance de transfert n’était que d’une centaine de mètres, mais l’essai s’est avéré concluant.

Le matériel utilisé par LG lors de cette transmission « 6G » en plein air

Pour cette première transmission 6G en extérieur, LG a dû nouer un partenariat avec l’institut allemand Fraunhofer-Gesellschaft afin de mettre au point un nouveau type d’amplificateur. Cet amplificateur était d’autant plus nécessaire que les les fréquences térahertz n’autorisent pas, pour l’instant, de transferts de données sur de longues distances. 1 Gb/s sur nos smartphones, ce n’est pas encore pour tout de suite…

En réalisant un transfert de données sur 100 mètres, on ne peut donc pas vraiment dire que LG est parvenu totalement à casser le moule et à dépasser les contraintes inhérentes à la 6G, mais cela constitue au moins un début. La firme asiatique ne livre aucun détail technique sur cet essai, ce qui peut se concevoir dans un contexte de concurrence effrénée entre certains gros fabricants et opérateurs. Un standard permettra sans doute de mettre de l’ordre dans tout ça, mais la norme pour la 6G ne sera pas finalisée avant 2025, au mieux.