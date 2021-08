iFixit : séance démontage pour la mini-console Playdate (qui s’en sort bien…)

La séance de désossage par iFixit est presque devenu une tradition pour un nouvel appareil électronique/informatique. La mini-console à manivelle Playdate, déjà en rupture de stocks, est passée entre les mains expertes d’iFixit pour un petit démontage en bon et du forme. Premier constat plutôt plaisant, la coque de la console s’ouvre sans effort avec un simple tournevis à tête plate.

Second constat tout aussi positif : la batterie 740 mAh se retire aisément malgré un petit point de colle. On rappellera ici que cette batterie assure une autonomie de 14 jours !

iFixit commence à hausser les sourcils concernant les contrôleurs et le port USB, directement scellés sur la petite carte-mère. Cette dernière contient les composants les plus importants de la machine, soit un processeur STMicroelectronics STM32F746IGK6, et un SoC ARM Cortex-M7, 4Go de mémoire eMMC NAND Flash du fabricant Kioxia (Toshiba), 128 Mo de SRAM Winbond à faible consommation, et encore 32 Mo de mémoire Flash NOR.

Au final, et malgré le côté « tout soudé » de la carte mère, iFixit attribue à la Playdate un score de réparabilité de 6/10, ce qui n’est pas si mal au vu des notes salées que se prennent nombre de smartphones ou de laptops haut de gamme.

La console Playdate est disponible en précommande sur le site du fabricant (Panic) au prix de 179 dollars (quasiment le double en import et en euros une fois comptées toutes les taxes).