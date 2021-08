YouTube : 2 millions de créateurs sont inscrits au programme de monétisation

YouTube annonce que son Programme Partenaire, à savoir celui pour la monétisation des vidéos, compte 2 millions d’inscrits. Chaque membre est en mesure d’afficher des publicités avant, pendant ou après les vidéos pour générer des revenus.

Le programme partenaire, qui a vu le jour il y a 14 ans (en mai 2007), compte des YouTubeurs venant du monde entier, selon les dires de YouTube. La plateforme estime que son système de monétisation et les 2 millions d’inscrits en font « l’un des principaux moteurs de l’économie des créateurs ». Le nombre de nouvelles chaînes ayant rejoint le programme en 2020 a plus que doublé par rapport à l’année précédente. Et le nombre de chaînes YouTube réalisant un chiffre d’affaires à six chiffres ou plus a augmenté de plus de 35 % d’une année sur l’autre aux États-Unis. Il n’y a pas de détail pour la France ou les autres pays.

Comment faire pour faire partie du programme partenaire et ainsi avoir le droit à la monétisation, comme les 2 millions de créateurs existants ? Il faut avoir une chaîne avec au moins 1 000 abonnés et au moins 4 000 heures de visionnages sur la chaîne au cours des 12 derniers mois.

D’autre part, YouTube révèle avoir versé 30 milliards de dollars aux créateurs, artistes et entreprises de médias au cours des trois dernières années. Plus récemment, les recettes publicitaires du service de vidéos ont franchi la barre des 7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, ce qui a donné lieu au versement trimestriel le plus élevé de l’histoire de YouTube.