Cowboy Bebop (Netflix) : premières images de l’adaptation Live-action de l’anime culte

Le tournage de la série live-action Cowboy Bebop est terminé depuis le mois de mars, et Netflix a longtemps attendu avant de nous balancer les premières images de son adaptation. C’est donc désormais chose faite avec 7 clichés qui plongent directement dans l’ambiance classieuse de la série d’origine. Les acteursJohn Cho, Mustafa Shakir, et Daniella Pineda sont relativement ressemblants avec leurs personnages issus de l’anime, soit Spike Spiegel, Jet Black, et la capiteuse Faye Valentine (beaucoup plus habillée dans cette version live, ce que l’on regrette profondément).

Malgré des efforts visibles sur la photo, les costumes et l’ambiance générale (sans oublier la BO de Yoko Kanno, le compositeur de l’anime originel) c’est peu dire que nous restons extrêmement dubitatifs devant cette tentative d’adaptation du chef d’oeuvre absolu de Shin’ichirō Watanabe, et ce pour une raison simple : Netflix a déjà lamentablement foiré l’adaptation Live-action du sublime manga Death Note. La série live-action Cowboy Bebop sera diffusée sur Netflix le 19 novembre prochain.