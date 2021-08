Halo Infinite : pas de campagne en collaboratif ni de mode Forge au lancement

Halo Infinite doit sortir en fin d’année sur les plateformes Xbox (One et Series) et PC. Rectification : Halo Infinite DOIT sortir en fin d’année après son année de retard et le flop de la démo du mode campagne. Pour parvenir à cet objectif coûte que coûte, le studio 343 Industries annonce que le mode campagne en collaboratif ainsi que le mode Forge ne seront pas disponibles au lancement du titre. Ces deux modes ont été sacrifiés pour permettre aux équipes de se focaliser sur les modes campagnes et multijoueurs.

Le mode multi étant particulièrement avancé (la bêta était même jouable il y a peu), on peut donc en conclure que le studio cravache dur pour boucler le mode campagne (solo) avant la fin de l’année. On apprend aussi que le partage d’écran en mode multijoueurs sera bien disponible sur Xbox au lancement… mais pas sur PC.

Que les fans d’Halo se rassurent cependant : la campagne en coop devrait être disponible environ 3 mois après le lancement du jeu, et le mode Forge encore 3 mois plus tard. Halo Infinite sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series et sur le Game Pass d’ici la fin de l’année.