Black Myth: WuKong : une nouvelle vidéo de gameplay sous Unreal Engine 5

Le studio chinois Game Science aime bien nous filer des baffes, de bonnes grosses torgnoles graphiques s’entend. Après déjà deux vidéos de gameplay proprement hallucinantes, Black Myth: WuKong se montre à nouveau, cette fois dans des environnements enneigés, et le niveau monte encore d’un cran alors que le moteur du jeu a basculé sur l’Unreal Engine 5. Longue de 12 minutes, cette vidéo est aussi l’occasion de découvrir deux boss (un singe éméché et un dragon d’argent), sans compter les boss que l’on découvre furtivement dans les extraits de fin de vidéo.

La claque graphique est totale sous UE5, d’autant que cette fois le jeu se montre nettement plus fluide. Concernant les combats, on se rapproche franchement d’un Souls, même si la difficulté semble un peu moindre que dans les titres de From Software (ce qui n’est pas plus mal…). Le studio précise en outre que le jeu final prendra en charge l’affichage 4K, le DLSS et le Dolby Atmos. Malgré les trois vidéos de gameplay déjà publiées, Black Myth : WuKong se fera attendre encore longtemps : le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series durant l’année 2023.