Le remaster de Quake en 4K est disponible dès maintenant sur PC et consoles !

Les indices s’accumulaient depuis quelques heures, puis tout s’est accéléré lors de la QuakeCon : le remaster 4K du Quake original de 1996 est disponible immédiatement sur PS4, Xbox One, Switch et PC au prix de 9,99 euros (les joueurs Xbox Series et PS5 auront même droit à une mise à jour pour passer au 120 ips) !

Les évolutions sont nombreuses, même si le jeu reste globalement dans son jus (ce qui est très bien comme cela) : affichage 4K, écran agrandi, 60 ips, crossplay entre PC et consoles, sans oublier deux nouvelles extensions inédites conçues par MachineGames, cette version remaster ne se moque pas du monde. Il sera même possible de télécharger des mods gratuits officiels ou créés par les passionnés !

Et comme décidément Bethesda fait les choses bien (pour une fois), les joueurs PC qui disposent déjà du jeu (via Steam ou Bethesda.net) recevront cette édition remaster gratos, sans aucun surcoût ! Cerise sur le Quake (pardon, le cake), Quake II et Quake III Arena sont quant à eux disponibles dans le Xbox Game Pass pour PC.