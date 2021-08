Android 12 va marquer la fin d’Android Auto sur smartphone

Google a décidé de mettre un stop à l’utilisation d’Android Auto via l’application mobile. Cet arrêt sera une réalité à compter d’Android 12, dont la version finale arrive dans quelques semaines. Rien ne change pour ceux qui utilisent le système depuis leur voiture.

Des utilisateurs ont remarqué qu’Android Auto ne fonctionnait plus sur les smartphones avec la bêta d’Android 12. Google a ensuite confirmé à 9to5Google que c’est effectivement la fin :

Le mode conduite de Google Assistant est la prochaine évolution de l’expérience de conduite mobile. Pour les personnes qui utilisent Android Auto dans les véhicules pris en charge, cette expérience ne disparaîtra pas. Ceux qui utilisent l’expérience sur le téléphone (application mobile d’Android Auto) seront transférés vers le mode de conduite de Google Assistant. À partir d’Android 12, le mode conduite de Google Assistant sera l’expérience de conduite mobile intégrée. Nous n’avons pas d’autres détails à partager pour le moment.

L’usage depuis un smartphone est intéressant pour ceux qui n’ont pas une voiture supportant justement Android Auto. Les conducteurs pouvaient ainsi s’appuyer sur l’écran de leur téléphone pour dépanner.

On notera toutefois que Google évoque la fin du support avec Android 12. Or, comme nous savons, le déploiement de la mise à jour majeure va prendre son temps. Samsung, Xiaomi et toutes les autres marques mettent des mois et des mois à proposer les grosses mises à jour d’Android. Qui plus est, certains smartphones n’auront même pas le droit à Android 12. L’expérience avec Android Auto sur smartphone devrait donc rester identique pour une grande majorité des utilisateurs.