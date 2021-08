Android 12 bêta 4 est disponible

Google propose aujourd’hui la bêta 4 d’Android 12 pour les propriétaires d’un smartphone Pixel. Elle arrive quelques semaines après la précédente. On se rapproche en tout cas de la version finale.

Dans ses notes, Google indique que cette bêta 4 d’Android 12 a atteint le statut « stabilité de la plateforme ». Cette étape est le moment de se concentrer sur les tests de compatibilité finaux et de proposer les applications mises à jour aux utilisateurs et aux développeurs. Ces derniers peuvent également utiliser les API finales et affiner tout nouveau code qui utilise les nouvelles API ou fonctionnalités.

Google ajoute qu’il y aura encore une bêta. Cette ultime version arrivera d’ici quelques semaines, mais il n’y a pas encore de date précise. Elle sera équivalente à une release candidate, à savoir la dernière version avant la version distribuée au public. Le public doit s’attendre à une disponibilité de la version finale à l’automne. Ce sera probablement en septembre.

La bêta 4 d’Android 12 est disponible dès maintenant au téléchargement pour les Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a et Pixel 5. Si votre appareil est configuré pour recevoir les versions tests, alors rendez-vous dans les paramètres et téléchargez la nouvelle version dès maintenant. Sinon vous pouvez faire une installation manuelle avec le fichier OTA ou l’image disque.