Les Éternels (Eternals) : la bande-annonce finale pour le film Marvel

Marvel publie aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Les Éternels (Eternals). Le film du MCU a le droit à une présentation assez longue, avec le trailer qui dure trois minutes.

Le long-métrage, qui a été qualifié par beaucoup de « film le plus ambitieux de Marvel à ce jour », suit 10 héros. Il y a Gemma Chan dans le rôle de Sersi, Richard Madden dans celui d’Ikaris, Kumail Nanjiani dans celui de Kingo, Lia McHugh dans celui de Sprite, Brian Tyree Henry dans celui de Phastos, Lauren Ridloff dans celui de Makkari, Barry Keoghan dans celui de Druig, Don Lee dans celui de Gilgamesh, Salma Hayek dans celui d’Ajak et Angelina Jolie dans celui de Thena. Kit Harrington joue le rôle de l’humain Dane Whitman, alias le Chevalier noir.

La nouvelle bande-annonce d’Eternals montre non seulement les relations entre les Éternels, mais aussi beaucoup d’action, notamment leurs pouvoirs. Nous voyons Ikaris tirer de l’énergie cosmique de ses yeux, Thena manifester des armes et Makkari courir à très grande vitesse. Nous avons également un aperçu de la menace des Déviants, y compris Kro, le chef des Déviants qui a déjà eu une relation avec Théna. Et surtout, nous avons un aperçu d’un Céleste, les dieux cosmiques qui (dans les comics) ont créé les Éternels et les Déviants.

Les Éternels sortira au cinéma le 3 novembre prochain. Il y aura avant lui Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Celui verra le jour le 1er septembre, toujours au cinéma.