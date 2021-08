Nerf lance une réplique du M41A utilisé par Ripley dans le film Aliens

Nerf sait parler à nos petits cœurs de geeks. La firme américaine spécialisée dans les jouets de tir vient de présenter une réplique vraiment « bluffante » du M41A utilisé par Ripley dans le film Aliens de James Cameron. L’Aliens M41A Pulse Rifle dispose d’un compteur de munitions numérique et de « canons superposés pour les doubles tirs ».

Hasbro affirme avec enthousiasme que son nouveau blaster propose les mêmes dispositifs de tir que l’arme du film : « Déchaînez un barrage de fléchettes Elite avec le mécanisme entièrement motorisé sur le dessus. Si le travail nécessite plus de puissance, utilisez le canon Mega à pompe en bas”. Le magasin de l’Aliens M41A Pulse Rifle contient jusqu’à 10 fléchettes en mousse.

On notera cependant le rajout de couleurs sur l’arme, Nerf étant soucieux de faire en sorte que ses guns factices ne puissent pas être confondus avec de vraies armes. Les précommandes ont déjà ouvert aux US, mais le prix de 95 dollars pourrait faire lever quelques sourcils, y compris ceux des plus grands fans de la saga. L’Aliens M41A Pulse Rifle sera disponible à la vente aux Etats-Unis au mois d’octobre 2022.