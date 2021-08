Sea of Thieves : grâce à l’extension A Pirate’s Life, 4,8 millions de matelots ont rejoint le jeu Xbox

Le partenariat entre Rare et Disney a largement porté ses fruits. L’extension de SoT A Pirate’s Life avec l’inénarrable Jack Sparrow en vedette a rameuté de nombreux matelots. Le studio annonce avec fierté que pas moins de 4,8 millions de joueurs actifs se sont rués sur Sea of Thieves au mois de juin (mois de la sortie de l’extension), ce qui constitue un nouveau record pour la franchise.

Sur Steam, le jeu a même dépassé les 62 000 joueurs en connectés en simultané, du jamais vu là encore. Quand on sait en plus que ce chiffre ne tient pas compte des joueurs Xbox et des abonnés au Game Pass…

D’une façon générale, avant même la sortie de l’extension, SoT avait déjà renoué avec le succès après les nombreuses mises à jour et extensions qui ont considérablement affiné et enrichi le contenu initial du titre (vraiment très pauvre au lancement). Sorti un peu tricard sur Xbox, SoT est devenu au fil du temps un excellent jeu multi à l’ambiance bien fun et au lore particulièrement cohérent.