CES 2022 : une preuve de vaccination sera obligatoire

La Consumer Technology Association (CTA), qui gère le CES, annonce qu’une preuve de vaccination contre le Covid-19 sera obligatoire pour l’édition 2022 du salon high-tech. Celui-ci se tiendra en janvier prochain à Las Vegas.

La preuve de vaccination concernera aussi bien les participants que les exposants. « Sur la base de la science actuelle, nous comprenons que les vaccins nous offrent le meilleur espoir d’arrêter la propagation du Covid-19 », a déclaré Gary Shapiro, président et directeur général du CTA. « Nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à la pandémie en encourageant les vaccinations et en mettant en œuvre les bons protocoles de sécurité. Nous assumons notre responsabilité en exigeant une preuve de vaccination pour assister au CES 2022 à Las Vegas », a-t-il ajouté.

La CTA évalue également l’acceptation de la preuve d’un test d’anticorps positif comme exigence alternative et partagera plus de détails à ce sujet ultérieurement. Le groupe ajoute qu’il continuera à surveiller et à évaluer la situation, et annoncera des protocoles supplémentaires ou modifiés à l’approche du salon.

Le CES de 2021 avait été exclusivement en ligne, au vu de la propagation du Covid-19. L’édition 2022 du salon high-tech va mêler événements physiques et événements en ligne. Ce format hybride devrait d’ailleurs être adopté par d’autres salons.