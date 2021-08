Star Wars Visions : première bande-annonce de la série animée

Après la présentation le mois dernier, place à la bande-annonce de Star Wars : Visions. Il s’agit d’une nouvelle série animée qui sortira sur Disney+ dès le 22 septembre. Il y aura neuf épisodes au total, venant de plusieurs studios d’animation japonais qui ont travaillé avec Lucasfilm.

Star Wars : Visions, qui emprunte le style et les traditions de l’animé japonais, se dévoile dans une première bande-annonce et quatre visuels. Ils donnent un aperçu du ton et des visuels de chacun des courts métrages de la série. Ceux-ci seront disponibles en japonais, en anglais ou en français sur Disney+.

« Lucasfilm s’est associé à sept des meilleurs studios d’animation japonais qui utilisent leurs propres styles d’animation et de narration pour réinterpréter l’univers Star Wars », explique James Waugh, producteur délégué de Star Wars : Visions. « Ces histoires rendent hommage à un univers qui a inspiré un très grand nombre de conteurs visionnaires et montrent toute l’étendue de la palette narrative de l’animation japonaise. Chacune est racontée avec beaucoup d’originalité et d’un point de vue qui enrichissent notre conception de ce que peut être une histoire de Star Wars ».

Voici les noms des courts-métrages et les noms des studios qui ont travaillé dessus :