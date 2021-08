Autopilot de Tesla : une enquête aux États-Unis après plusieurs accidents

Les États-Unis ont décidé d’ouvrir une enquête concernant Tesla et son système Autopilot. L’autorité américaine chargée de la sécurité routière a pris cette décision suite à plusieurs accidents impliquant des véhicules d’urgence.

Une enquête visant Tesla et son Autopilot

Depuis janvier 2018, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a identifié 11 accidents dans lesquels des voitures Tesla sont impliquées. Sur ces 11 accidents, quatre se sont produits cette année et le plus récent a eu lieu le mois dernier à San Diego en Californie, a précisé l’agence américaine. Elle a déclaré avoir reçu des signalements faisant état de 17 blessés au total et d’un mort dans ces accidents.

L’enquête préliminaire concerne l’Autopilot des Model Y, X, S et 3 mis sur le marché entre 2014 et 2021 aux États-Unis, soit environ 765 000 véhicules. La NHTSA a déclaré qu’il a été « confirmé que les véhicules concernés avaient tous soit le pilotage automatique, soit le régulateur de vitesse enclenché à l’approche des accidents ». Aussi, la plupart des accidents ont eu lieu de nuit, à proximité de signalétiques spéciales comme des avertisseurs lumineux de véhicules d’urgence, de fusées éclairantes de sécurité ou de cônes de signalisation.

À l’issue de l’enquête, l’agence fédérale pourrait décider de ne prendre aucune mesure ou demander un rappel des véhicules, ce qui pourrait induire des limites sur l’utilisation du système Autopilot, à savoir le système d’assistance à la conduite de Tesla.

Par le passé, Elon Musk, patron de Tesla a défendu à plusieurs reprises Autopilot, déclarant en avril dernier via Twitter que le système était proche de permettre de réduire « par dix le risque d’accident » par rapport à un véhicule classique.