Android 12 vous laisse contrôler votre téléphone avec le visage

Google développe une nouvelle fonctionnalité qui permet de contrôler son téléphone juste avec le visage. Cela fait partie d’une mise à jour des outils d’accessibilité de Google qui ont été mis à jour avec la bêta 4 d’Android 12, disponible depuis peu.

Selon XDA-Developers, les expressions faciales peuvent être utilisées pour accéder à un certain nombre de contrôles, allant du défilement, au retour à l’écran d’accueil, à l’affichage des paramètres rapides et plus encore. Les images ci-dessus montrent que vous pouvez ajuster la sensibilité du logiciel lors de la reconnaissance des expressions, ce qui devrait limiter le potentiel d’activations accidentelles. Cependant, un avertissement indique que la fonction peut être gourmande en énergie et que les téléphones devraient idéalement être branchés lorsqu’elle est utilisée.

Ce système de contrôle d’un téléphone sous Android 12 avec le visage pourrait être pratique pour les personnes qui ont des difficultés avec les contrôles tactiles pour diverses raisons. Et contrairement aux commandes vocales, les expressions faciales se font en silence. Cela pourrait rendre les commandes plus faciles à utiliser en public.

Cette nouveauté pourrait en tout cas ne pas être réservée à Android 12. Elle l’est en l’état parce qu’elle est en place avec la quatrième bêta du système d’exploitation mobile, mais XDA note que l’application des outils d’accessibilité de Google est rétrocompatible avec Android 11. À voir donc si Google proposera les mêmes fonctionnalités sur Android 11 et Android 12 quand ce sera disponible en version finale.