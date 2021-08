Xbox Game Pass : le service n’arrivera pas sur d’autres consoles que la Xbox

On le sait, Phil Spencer est un prosélyte du Game Pass et souhaite que le service par abonnement se retrouve sur un maximum de supports hardware (PC, Xbox, téléviseurs, smartphones, etc.). L’homme fort de Xbox s’était même déclaré favorable au portage du GamePass sur les consoles PlayStation ou Nintendo !

Phil Spencer, patron de la division Xbox de Microsoft

Malheureusement pour Philou, les deux géants japonais ont refusé les nombreuses avances de la firme de Redmond. Dans une interview accordée à GamesRadar, Phil Spencer semble abandonner la partie… pour le moment : « Nous ne prévoyons pas de le proposer (le Xbox Game Pass, Ndlr) sur d’autres plateformes fermées pour l’instant, en grande partie parce que ces écosystèmes fermés ne veulent pas accueillir quelque chose comme le Game Pass. Il y a des tonnes de plateformes ouvertes sur lesquelles nous pouvons grandir : le web, les PC et les supports mobiles. Donc, pour être franc, tous nos efforts se focaliseront sur ces plateformes ».

Si Spencer accepte le refus de ses concurrents (qui n’ont pas du tout suivi la même stratégie axée sur le service que Microsoft/Xbox), le patron de Xbox ne ferme pas la porte pour autant. En d’autres termes, si Sony et Nintendo changent d’avis sur le Xbox Game Pass avec leur futures consoles, Xbox ne s’opposera pas à un accord.