Sur la 1ere semaine d’août, les 30 jeux vidéo les plus vendus au Japon… sont sur Switch !

Sur ses terres, la Switch ne laisse aucune place à la concurrence, y compris celle de la PlayStation. Famitsu nous apprend en effet que sur la première semaine d’août, les 30 jeux vidéo les plus vendus au Japon… sont tous sur Nintendo Switch ! C’est tout simplement du jamais vu depuis 33 ans et l’année 1988, lorsque la Famicon écrasait littéralement le marché japonais.

All Top 30 best selling retail games in Japan last week were Nintendo Switch titles, first time a Top 30 is from a single console since at least November 1988, when the Top 30 was Famicom only. https://t.co/NgQx0p1EoO

— Game Data Library (@GameDataLibrary) August 13, 2021