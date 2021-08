Les batteries Tesla ne perdraient que 10% de leur capacité après plus de 320 000 km

Tesla a souligné quelques points intéressants concernant ses batteries dans son dernier rapport d’impact. Le constructeur de véhicules électriques affirme effectivement que ses batteries ne perdent que 10% environ de leur capacité énergétique après 320 000 km.

L’une des préoccupations des acheteurs de véhicules électriques concerne la dégradation de la batterie. En d’autres termes, c’est le fait, pour la batterie, de perdre sa capacité et son autonomie au fur et à mesure que son kilométrage augmente. En principe, plus une batterie est durable, plus elle pourra garder une voiture en bon état de fonctionnement plus longtemps. Et, à ce propos, Tesla revendique une rétention de la capacité de la batterie d’environ 90% après 200 000 miles, soit plus de 320 000 km.

Tesla promet une nouvelle génération de batterie qui pourra endurer 1 million de miles !

En général, les rapports indiquent que les batteries subissent une dégradation importante dès les premiers 100 000 miles (160 000 km). Puis, cette dégradation ralentirait et se stabiliserait pour les 100 000 miles suivants. Mais Tesla se targue d’avoir dépassé ces limites.

Le constructeur affirme ainsi que les batteries du Model 3 peuvent durer 500 000 miles (plus de 800 000 km). Mais Tesla ambitionne déjà à ce que sa prochaine génération de batterie puisse faire 1 million de miles. Tesla affirme ainsi dans une déclaration à Electrek que « les batteries Tesla sont conçues pour durer plus longtemps que le véhicule. Nous estimons qu’un véhicule est mis au rebut après environ 200 000 miles d’utilisation aux Etats-Unis et environ 150 000 miles en Europe ».