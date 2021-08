Et si l’énergie solaire était directement générée depuis l’espace ?

Actuellement, nous utilisons de l’énergie solaire à travers les panneaux photovoltaïques. Toutefois, les contraintes météorologiques peuvent parfois entraver la production de l’électricité. Mais cet obstacle pourrait bientôt être levé grâce à un projet de recherche du California Institute of Technology (Caltech).

Ce projet consiste à concevoir une technologie qui permet de générer de l’énergie solaire dans l’espace pour une utilisation sur Terre.

Crédits: Pixabay

L’idée de générer l’énergie solaire dans l’espace remonte à 1968

Bien que cette idée puisse nous paraître nouvelle, elle a pourtant été soulevée pour la première fois en 1968 dans un article technique. Cependant, ce projet s’est pour le moment heurté à des contraintes économiques et techniques.

Actuellement, des chercheurs chinois se penchent sur un moyen de concrétiser ce projet. Mais les scientifiques américains sont également sur le coup. Plus particulièrement, deux administrateurs de Caltech, Donald et Brigitte Bren, ont tellement cru au projet qu’ils ont fait don de plus de 100 millions de dollars à l’Université pour tenter de réaliser ce projet.

Un premier prototype de panneau verra le jour en 2023

Ledit projet porte le nom de Space-based Solar Power Project (SSPP). C’est en 2013 que Donald et son épouse Brigitte effectuent ce don pour financer le projet. D’après le professeur de Caltech, Ali Hajimiri, les époux n’ont aucun intérêt commercial dans ce projet. Ajoutant qu’ « ils veulent vraiment changer le monde et voient vraiment cela comme une opportunité de faire une différence durable pour la planète ».

En tout cas, ce don conséquent a permis à l’université d’embaucher des étudiants en doctorat pour travailler sur le projet sur 5 ans. Si ce projet aboutit, il permettra de produire un approvisionnement mondial en énergie propre à la fois abordable et renouvelable. Un prototype de panneau qui fera 1,8 m sur 1,8 m et pèsera 4 kg environ devrait d’ailleurs voir le jour dès 2023.