Mercredi (série) : Catherine Zeta-Jones incarnera Morticia Addams dans le spin-off de Netflix

C’est l’une des très grosses séries Netflix à venir. D’abord parce que Mercredi est le spin-off de deux films cultes sur la Famille Addams, mais surtout parce que le grand Tim Burton (Charlie et la Chocolaterie, Mars Attack!) est aux commandes du projet. Le casting commence aussi à s’étoffer. La pétillante Jenna Ortega incarnera Mercredi Addams et Luis Guzmán reprendra le rôle du flegmatique Gomez Addams. Désormais, on sait aussi que Catherine Zeta-Jones incarnera Morticia Addams, la mère de Mercredi.

Dans les précédentes productions, le rôle de Morticia avait été confié à Anjelica Huston (inoubliable) et à Daryl Hannah (beaucoup moins inoubliable).

Pour rappel, la série Mercredi suivra les tribulation de la fille Addams à la Nevermore Academy. La cruelle Mercredi devra notamment résoudre un mystère concernant le passé de sa propre famille. La série Mercredi n’a pas encore de date de sortie.