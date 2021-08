Windows 11 gagne de nouvelles versions de Capture d’écran et d’autres applications

Microsoft propose les premières mises à jour de ses applications avec un support complet pour Windows 11. On retrouve Capture d’écran, Courrier, Calculatrice et Calendrier. Toutes les quatre s’adaptent au nouveau système d’exploitation. C’est disponible maintenant avec la build 22000.132 de Windows 11.

Sur son blog, Microsoft explique que l’ancienne version de Capture d’écran et l’application Capture et croquis disparaissent avec Windows 11. Le meilleur des deux est regroupé dans une seule et application. Elle comprend de nouveaux éléments visuels qui s’inspirent de l’ancienne version, avec des fonctionnalités supplémentaires comme le raccourci clavier Win + Shift + S de Capture et croquis et une édition plus riche pour recadrer, mettre des annotations et plus. Il y a également un nouveau menu pour les paramètres.

Microsoft met également à jour ses applications Courrier et Calendrier sur Windows 11 pour les adapter au nouveau style visuel du système d’exploitation. « Nous avons ajouté des coins arrondis et d’autres ajustements pour qu’elles aient l’air de faire partie de Windows 11 », explique Dave Grochocki, un cadre de Microsoft.

Pour sa part, l’application Calculatrice gagne de petites nouveautés, comme la possibilité de définir un thème différent de celui utilisé au niveau de Windows 11. Microsoft en a profité pour réécrire l’application en C#, un langage de programmation. Cela va permettre aux développeurs de contribuer à l’amélioration de l’application en faisant des propositions sur GitHub.

D’autres applications de Microsoft vont recevoir une mise à jour pour s’adapter à Windows 11. Mais le groupe ne dit pas encore lesquelles. Il faudra attendre les prochaines mises à jour.

Pour rappel, la version finale de Windows 11 sortira à l’automne. Microsoft n’a pas encore donné une date, mais tout porte à croire que ce sera pour le mois d’octobre.