Disney+ : déjà 116 millions d’abonnés (+ 12 millions en un trimestre) !

Disney+ réalise un véritable carton et dépasse même de loin les prévisions les plus optimistes des analystes. La firme aux grandes oreilles a publié ses résultats pour son troisième trimestre fiscal (second trimestre calendaire) et tous les chiffres sont au vert… vif.

Le chiffre d’affaires est de 17,02 milliards de dollars, et surtout, Disney+ franchit la barre des 116 millions d’abonnés, soit plus de 12 millions d’abonnés supplémentaires en un trimestre (103,6 millions sur le Q2 fiscal) ! Disney vise dorénavant les 230 millions d’abonnés à l’horizon 2024, de quoi venir chatouille la suprématie de Netflix.

Et ce n’est pas tout, car Disney, c’est aussi ESPN+ (14,9 millions d’abonnés) et Hulu (42,8 millions d’abonnés). Sur l’ensemble de ses canaux, Disney se rapproche ainsi des 175 millions d’abonnés au global. Absolument géant ! Rappelons que Netflix compte environ 212 millions d’abonnés payants.