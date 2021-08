Venom Let There Be Carnage est reporté aux États-Unis, mais probablement pas en France

Venom: Let There Be Carnage connaît un nouveau report avec sa nouvelle date de sortie qui est fixée au 15 octobre, au lieu du 24 septembre. Cela concerne du moins les États-Unis. Il est probable que rien ne bouge pour la France.

La raison du report de Venom: Let There Be Carnage au cinéma est assez évident : c’est lié au Covid-19 et à la hausse du nombre de cas, notamment à cause du variant delta. Cela a naturellement un impact sur les cinémas, à tel point que certains amateurs de films disent ne pas être totalement confortables à l’idée de se rendre dans un cinéma. Selon une récente enquête menée par le National Research Group, 67% des cinéphiles américains se disent « très ou assez à l’aise » dans leur multiplex local, ce qui représente une baisse de 3% par rapport à la semaine dernière et de 14% par rapport au mois précédent.

Il y a donc un report au 15 octobre pour le nouveau film avec Venom, mais pourquoi la France ne sera-t-elle probablement pas concernée ? Parce que le film a déjà une date de sortie pour le 20 octobre chez nous, et ce depuis un moment maintenant. On peut donc imaginer qu’elle va rester. Mais tout dépendra de la situation sanitaire.

Voici le synopsis du film :